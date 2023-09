Carnevali racconta Frattesi all'Inter: "Juve fra le prime a muoversi, ci ha provato pure il Napoli"

Non solo Berardi, al centro dell'intervista concessa a Tuttosport da Giovanni Carnevali c'è stato anche Davide Frattesi: "Frattesi aveva l’ambizione di andare in un grande club, ma non ha espresso preferenze. La Juve è stata una delle prime a interessarsi ma poi, per strategia o per altre scelte, non ha affondato il colpo.

C’erano altri club, dall’Inter al Napoli che ci ha provato non poco, e il giocatore ha fatto la sua scelta", ha dichiarato l'amministratore delegato del Sassuolo sul centrocampista trasferitosi all'Inter proprio quest'estate.