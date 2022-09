Casadei dall'Inter al Chelsea: due gol, un rosso e la grande attesa per l'esordio tra i pro

Cesare Casadei dall'Inter al Chelsea è stato un colpo straordinario per prezzi, idee, modi. La società di Todd Boehly, 324 milioni spesi, ha già cambiato manico: addio a Thomas Tuchel, è arrivato Graham Potter ma il giovane italiano per adesso gioca sempre con la seconda squadra. Lo farà presumibilmente ancora per gran parte di questa stagione, dove per il 2003 ci sarà spazio per un apprendistato prima di sbocciare coi grandi. Per Casadei, dopo il rosso contro il Sutton United in EFL Trophy all'esordio, ha iniziato a mettere in mostra il suo talento: ha già segnato due gol in due partite di campionato, giocate sempre da titolare: dopo quello nella vittoria per 2-0 contro l'Everton, è arrivato il timbro anche nel weekend, nel pareggio per 3-3 contro il Crystal Palace.

Formula e cifre del trasferimento

Titolo definitivo, 15 milioni di euro più 5 di bonus

Presenze e minuti giocati

0 coi professionisti. 3 partite, 2 gol e 253' con l'Under 23