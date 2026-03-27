Caso Lukaku, pugno duro del Napoli: se non rientra entro martedì può finire fuori rosa

Arrivano nuovi e per certi versi clamorosi aggiornamenti per quel che riguarda il caso Romelu Lukaku. Il centravanti del Napoli, ricordiamo, nei giorni scorsi aveva deciso di saltare le sfide del Belgio contro Stati Uniti e Messico per proseguire nel suo percorso di recupero della miglior condizione in vista del finale di stagione in azzurro e del prossimo Mondiale estivo.

Il Napoli, dopo la scelta del centravanti, aveva emesso un comunicato in cui annunciava il prossimo rientro in città per portare avanti i lavori a Castel Volturno. Lukaku invece ha preferito restare in patria, per allenarsi in solitaria ad Anversa nel centro in cui aveva svolto le terapie post infortunio. Scelta che ha irritato non poco il Napoli, col ds Manna che si è da subito adoperato per ricucire lo strappo.

Evidentemente con poco successo, spiega oggi Sky Sport, visto che Lukaku si trova ancora in Belgio. L'emittente però va oltre e spiega che, oltre alla multa quasi scontata, il Napoli sta anche valutando una ulteriore clamorosa sanzione. Nello specifico, se Big Rom non dovesse rientrare a Napoli entro il giorno fissato per la ripresa degli allenamenti (martedì), il club potrebbe decidere di metterlo fuori rosa. Una presa di posizione netta a cui nessuno vorrebbe arrivare, ma che per l'emittente satellitare è assolutamente possibile.