Caso tamponi, l'arma segreta della Lazio: il protocollo anti-Covid non è stato approvato dal Coni

Domani è prevista l'udienza per il caso tamponi che coinvolge la Lazio e il suo presidente Lotito. L'avvocato Gentile, legale dei biancocelesti, ha riscritto per intero la difesa del club grazie all'aiuto di tre periti. Si insisterà sul difetto di giurisdizione fra i test molecolari europei e quelli italiani, con la Lazio che vorrebbe portare a deporre anche i rappresentanti della Synlab già interrogati dal pm Chinè. Sarà il presidente del Tribunale Federale a decidese se ammetterli e se così fosse i tempi per la sentenza potrebbero slittare rispetto a domani. La nuova arma segreta che la Lazio vorrebbe sfruttare è la seguente: il protocollo FIGC non è mai stato approvato dal Coni. In ogni caso, nonostante gli impegni di Lotito in Lega per l'assegnazione dei diritti tv, la Lazio non chiederà un altro rinvio. A riportarlo è Il Messaggero.