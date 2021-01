Cassano: "A Madrid facevo schifo. Dopo il litigio con Capello mangiavo Nutella dal boccale"

Nel corso della consueta diretta con la "BoboTv", Antonio Cassano ha ricordato un episodio dei tempi del Real Madrid, in particolare dei difficili rapporti con Capello: "A Madrid, subito dopo essere arrivato ho perso 12 kg, poi è arrivato Cannavaro e li ho ripresi tutti (ride, ndr). Al Real uno degli sponsor era la Nutella e ogni mese ci regalavano cinque chili di nutella: in estate arriva Capello, faccio due gole nelle prime due partite e mi sentivo il re del mondo. Mi sostituisce a fine primo tempo col lione e litigo con lui a Jerez de la Frontera, mi mette fuori. In sette mesi ho preso 14 kg, mangiavo la nutella dal boccale e non faceva un ca**o, facevo altamente schifo".