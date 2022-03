Cassano: "Altra buona gara della Roma, ora chiudere in crescendo e mettere i puntini sulle i"

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, parla così del successo della Roma nella sfida all'Atalanta, che permette ai giallorossi di tornare al quinto posto e dare continuità dopo la vittoria sullo Spezia: "La Roma ha fatto una buonissima partita, sta avendo continuità e può fare un bel filotto per preparare la prossima stagione e mettere i puntini sulle i: ora conta chiudere la stagione in crescendo. Mi è piaciuta tanto la Roma, l'Atalanta però non mi è dispiaciuta, a me non dispiace mai, però gli manca il terminale offensivo".