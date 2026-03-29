Cassano fa le carte al mercato dell'Inter: "Vuole un mediano basso, ecco i nomi"

Intervenuto ai microfoni di 'Viva El Futbal', Antonio Cassano ha detto la sua sulle possibili strategie di mercato dell’Inter in vista della prossima sessione estiva, L’ex attaccante ha analizzato diversi profili seguiti dai nerazzurri, soffermandosi anche su alcuni giocatori del Napoli.

"Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter - ha esordito -. Penso possa fare una grande carriera, non so se senza Fabregas anche. Se va via Calhanoglu, occhio a lui ma occhio anche a Lobotka. Occhio al regista del Napoli per l'Inter. Anche se mi arrivano voci anche su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve, lui aveva detto certe cose su Conte... L’Inter comunque ha intenzione di prendere un mediano basso in estate e potrebbe essere il nome giusto.