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Cassano: "I responsabili del disastro Milan sono Allegri e Tare, che ha scelto Allegri"

Cassano: "I responsabili del disastro Milan sono Allegri e Tare, che ha scelto Allegri"TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 15:21Serie A
Simone Lorini

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, intervenuto a "Viva El Futbol", ha parlato della crisi del Milan senza peli sulla lingua, come sua abitudine: "I due responsabili di questo disastro sono Tare, che ha scelto Allegri, si volevano coprire l'uno con l'altro. E hanno fatto disastri. Il Milan si è ridotto in queste condizioni e a questo schifo per i demeriti di Tare e Allegri. Questi due prendono per il culo la gente del Milan che per 30 anni ha goduto giocando bene, vincendo e facendo un certo tipo di calcio.

A me Leao non piace, partiamo quando presupposto, ma che aiuto gli ha dato Allegri quest'anno? In tante partite lo ha sostituito quando la squadra era in caduta libera per fargli prendere i fischi e per salvarsi il culo. Anche a Pulisic Allegri cos'ha dato?

Allegri quest'anno ha distrutto il Milan e la colpa, oltre che di Allegri che ha fatto un disastro, è anche di Tare che è arrivato come il salvatore della patria e sai cos'ha salvato? La fava. Io ho visto la scritta 'Furlani out' e mi chiedo: se non hai un'idea, se giochi di merda e sbagli mercato, che colpa ha Furlani? Io sono stato uno dei primi a criticare la società, però Furlani non sceglie la squadra, perchè la squadra l'ha scelta l'allenatore con Tare. Furlani sbagla i gol? No. Non hai idee? No. Non li fa correre? No. Il disastro lo hanno fatto Allegri e Tare. Fine, senza se e senza ma".

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