Cassano se la prende anche con Ranieri: "Ha detto ca***te su ca***te. Se riparti da Dybala..."

Antonio Cassano, intervenuto come di consueto al podcast "Viva El Futbol", ha detto la sua sulla rottura Ranieri-Gasperini che è costata il posto alla leggenda giallorossa. Di seguito le dichiarazioni di Fantantonio:

"Ranieri ha detto ca***te su ca***te. Conoscendo la piazza di Roma il prossimo anno, se le cose dovessero andare male, tutti se la prenderanno con Gasperini e si rigirerà tutto. I Friedkin gli devono fare una squadra decente. In questi anni la Roma non è mai andata oltre il quinto posto, se riparti da Dybala non si va avanti.

Poi, appena ci saranno i primi problemi, i tifosi diranno che aveva ragione Ranieri. Consiglierei a Gasperini di andare via, se si mette sul mercato può andare al Milan. Ha fatto otto mesi eccezionali con una squadra scarsissima".