Cassano sul Milan: "Mandzukic è l’unica pecca. Serviva un calciatore come Caicedo"

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, ha parlato della sua ex squadra nel corso del proprio intervento sulla BoboTv. Non positivo il giudizio su quanto fatto sul mercato di gennaio: "Mandzukic è l’unica pecca del Milan, è un punto interrogativo. Avevo detto che non sarebbe servito, dovevano prendere una punta affidabile e sano, che ti può fare qualche gol quando Ibrahimovic non c’è. Poteva servire un giocatore come Caicedo. Sta lì, non rompe le palle, lo butti dentro quando serve e fa gol. Non diventerà un titolare, ma poteva essere l’ideale. Quando Ibrahimovic non c’è Pioli deve adattare Leao e Rebic che non sono il massimo da centravanti".