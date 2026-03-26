TMW Castellacci con l'Uzbekistan di Cannavaro: "Tifiamo Italia di notte e la aspettiamo al Mondiale"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex medico della Nazionale Italiana, Enrico Castellacci, ha parlato anche della sua nuova avventura con l'Uzbekistan, già qualificata al Mondiale, al fianco di Fabio Cannavaro.

Prof. Castellacci, ha raggiunto Cannavaro nello staff dell'Uzbekistan: voi al Mondiale siete già sicuri di esserci.

"Non potevo dire di no al mio capitano: un altro Mondiale per me, l'ennesimo (ride, n.d.r.). Con un'altra Nazionale, una bella esperienza".

Ora attendete l'Italia al Mondiale...

"Per forza, noi la vedremo sul tardi (il fuso orario dell'Uzbekistan è di 4 ore avanti rispetto all'Italia, n.d.r.), ma staremo svegli per fare il tifo".

Più fiducioso o preoccupato per la sfida dell'Italia?

"Direi entrambe le cose. Estremamente fiducioso perché ritengo che Rino (Gattuso) abbia una buona squadra. So che ha fatto e farà un buon lavoro non solo fisico, tecnico e tattico, ma anche strategico, a livello mentale. Quello che gli si chiede in questo momento è proprio di entrare nella testa dei ragazzi, di trasmettere loro tutta la sua grinta e voglia di vincere, la mentalità vincente".