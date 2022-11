Cataldi si è preso la Lazio. L'ex Parolo: "Sapevo sarebbe diventato titolare, lo merita"

vedi letture

"Sono contento di vedere i progressi che sta facendo, Cataldi se lo merita per impegno e attaccamento alla maglia". Parla così l'ex biancoceleste Marco Parolo, nell'intervista al Corriere della Sera (ed. Roma), soffermandosi sul regista della Lazio: "Dopo la prima stagione in biancoceleste ha fatto un po’ di esperienza fuori, che sicuramente gli ha fatto bene. Al ritorno dai prestiti a Genoa e Benevento l’ho trovato cresciuto, maturato. Era più responsabile, più adulto. Credo che sia adatto alle idee di Sarri. Riesce a rendere concreti i concetti dell’allenatore. Proprio per questo il tecnico ormai si affida completamente a lui. Inizialmente, l’anno scorso, non aveva tutto questo spazio. Segno che è riuscito a conquistare la fiducia di Sarri che gli era data in automatico. Conoscendolo però ero convinto che sarebbe diventato titolare, benché ci fosse bisogno di un periodo di studio sulle letture tattiche, specie in fase difensiva".