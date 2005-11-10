Celik: "Felice di essere alla Juve, sto imparando molto da Spalletti. Triste non avere Yildiz"

Il difensore turco è intervenuto in conferenza stampa al fianco del ct Vincenzo Montella, rilasciando alcune dichiarazioni anche in chiave Juve.

Zeki Celik, difensore della Juventus e della Nazionale turca, ha parlato anche della sua nuova avventura tra le fila dei bianconeri nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match con l'Italia, valido per il secondo turno di Nations League. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Roma.

Il pensiero di Celik sulla Juve e su Yildiz

Sulla nuova avventura alla Juve: "L'esperienza alla Juventus è importante: sono contento di essere alla Juve, sto imparando tanto dal nuovo allenatore e quello che apprendo cerco di portarlo in Nazionale".

Sull'assenza di Yildiz per infortunio: "È triste non avere Yildiz perché è un grande calciatore. Purtroppo si è infortunato e resterà fuori per tre mesi, ma i compagni faranno di tutto per non far sentire la sua assenza".