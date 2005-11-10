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Il Chelsea torna su Bastoni, l'Inter fa muro: il difensore via solo per una cifra monstre

Il Chelsea torna su Bastoni, l'Inter fa muro: il difensore via solo per una cifra monstre TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
ieri alle 22:14Serie A
Il difensore è un pallino di Xabi Alonso ed è considerato ideale per per una linea a tre, ma per convincere i nerazzurri servirebbe una grossa cifra

Il Chelsea continua a guardare con interesse ad Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club londinese starebbe valutando il difensore dell'Inter tra i profili più adatti a completare il reparto arretrato a disposizione di Xabi Alonso. I Blues sarebbero infatti alla ricerca di un centrale capace di interpretare al meglio una difesa a tre, modulo nel quale Bastoni ha costruito gran parte della propria carriera ai massimi livelli con la maglia nerazzurra.

Le caratteristiche che convincono i Blues

A rendere particolarmente interessante il classe 1999 sono soprattutto le sue qualità in fase di costruzione. Bastoni abbina infatti capacità di impostare dal basso, precisione nel palleggio e attitudine ad accompagnare l'azione offensiva. La possibilità di giocare sul centro-sinistra della difesa a tre rappresenta inoltre una caratteristica perfettamente compatibile con il profilo che il Chelsea starebbe cercando.

Inter, Bastoni parte da una valutazione elevata

Un'eventuale operazione, però, richiederebbe un esborso economico considerevole. Sempre secondo TEAMtalk, l'Inter avrebbe già valutato in passato Bastoni intorno ai 70 milioni di sterline. Al momento non risultano trattative concrete già avviate tra Chelsea e Inter. Si tratta piuttosto di un interesse che il club inglese continuerebbe a mantenere vivo in vista delle prossime sessioni di mercato. Qualora il Chelsea decidesse di trasformare l'interesse in una proposta concreta, la valutazione dei nerazzurri rappresenterebbe quindi il primo ostacolo da superare.

Dall'Inghilterra: Bastoni aperto alla Premier League

TEAMtalk sostiene inoltre che Bastoni sarebbe aperto all'ipotesi di trasferirsi in Premier League. Un'indiscrezione che potrebbe alimentare ulteriormente le voci sul futuro del difensore italiano. Per il momento, però, qualsiasi scenario resta legato soprattutto alla posizione dell'Inter e alla possibilità che arrivi un'offerta all'altezza del valore attribuito al centrale nerazzurro.

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