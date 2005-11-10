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Juventus, ansia Conceicao: sentiva dolore, out con il Portogallo solo al 56'. La ricostruzione

Juventus, ansia Conceicao: sentiva dolore, out con il Portogallo solo al 56'. La ricostruzione TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 22:08Serie A
Cosa è successo tra primo e secondo tempo di Norvegia-Portogallo all'esterno offensivo della Juventus: le condizioni del 23enne

Il solito Erling Haaland ha pareggiato i conti. Il secondo gol consecutivo di Joao Felix e l'1-0 del Portogallo sono stati prontamente ripresi dal centravanti della Norvegia e del Manchester City, ma già al rientro in campo per la ripresa del match erano giunte importanti novità sulle condizioni di Francisco Conceiçao.

Cos'è successo

Jorge Jesus, ct della Nazionale portoghese, ha seguito attentamente la situazione dell'esterno della Juventus che già nei minuti di recupero era uscito dal campo accusando parecchio dolore - secondo quanto riferito dal quotidiano lusitano A BOLA - ragion per cui A Seleção das Quinas si è vista costretta a giocare gli ultimi due minuti in 10. Rafael Leao e Francisco Trincao sono andati a scaldarsi e uno dei due avrebbe dovuto entrare per il giocatore bianconero, ma al rientro delle squadre dagli spogliatoi non c'è stato alcun cambio: Conceicao stava apparentemente bene, è sembrato solo uno spavento. Per questa ragione ha continuato a disputare la seconda frazione di gioco del match di Nations League fino al cambio al 56° minuto con l'ex numero dieci del Milan. Nelle prossime ore si saprà di più sul 23enne.

Riepilogo primo tempo

Grandi 45 minuti a Oslo per il Portogallo, con intensità e occasioni. La Selezione Nazionale sta vincendo grazie al gol di Joao Félix, al 17’, con un tiro piazzato dal limite dell'area. I nordici hanno pressato, hanno effettuato più tiri, ma Diogo Costa e la difesa lusitana hanno mantenuto la porta inviolata.

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