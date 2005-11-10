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Fiorentina, Pellegrino diretto: "Questa settimana servirà per migliorare i nostri difetti"

Fiorentina, Pellegrino diretto: "Questa settimana servirà per migliorare i nostri difetti" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 22:18Serie A
Il centravanti della Fiorentina ha parlato al termine dell'amichevole goleada contro il Signa

"Una settimana che ci serve per migliorare sui nostri difetti". Parla così Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, dopo il 9-0 rifilato al Signa in amichevole nel pieno della sosta nazionali e della pausa dal campionato. L'attaccante argentino, arrivato in estate dal Parma, ha aggiunto: "Sempre bello fare gol perché sono un attaccante, però penso ci siano altre cose più importanti adesso. Serve trovare i ritmi della squadra, migliorare e provare a fare il lavoro insieme perché è importante".

Il 24enne - che ha firmato un contratto con il club viola fino all'estate del 2031 - ha segnato la rete del momentaneo 4-0, ma non si adagia sugli allori e in ottica ripresa della Serie A cerca di illuminare la strada giusta da imboccare: "Dobbiamo dare il massimo ogni giorno e in ogni allenamento. Certo che era un'amichevole, ma per noi è lavoro al massimo ogni secondo perché dopo si vede in campo quello che fai in allenamento", ha ribadito.

"Dobbiamo fare il 100% perché è quello che merita questa squadra", la conclusione ripresa da Sky Sport. Al termine della lunga finestra dedicata agli impegni delle nazionali sparse per il mondo la Fiorentina scenderà in campo solamente il 10 gennaio per disputare la trasferta al Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi.

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