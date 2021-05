Cessione della Fiorentina una provocazione? Commisso: "Qui siete tutti ricchi e tifosi..."

La messa in vendita del club è una provocazione o una cosa vera? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che ha risposto così: "Qui siete tutti ricchi e tifosi. Tutti volete bene alla Fiorentina. Detto questo, vediamo quanti soldi potrete mettere sul piatto. Io ho avuto riscontri con certi giornalisti, voglio dire che La Nazione ha fatto un buon lavoro sulla Fiorentina. Non metto in discussione tutti i giornalisti, ci sono i bravi e i cattivi. Ci sono quelli a cui abbiamo dato i cartellini rossi un anno fa e quelli che potrebbero prenderli. Ci sono persone che mi hanno fatto schifo e che non merita di avere spazio nei giornali o nelle radio o nelle tv. Li vedo e li sento ogni settimana. Io guardo tutto quando posso e sono al corrente di quello che si dice. Prima ci sono quelli che vogliono lavorare con la Fiorentina, poi ci sono quelli che hanno lavorato per la Fiorentina e ora non più".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Rocco Commisso.