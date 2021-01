Che mercato sarà: il gennaio 2021 della Roma tra entrate e uscite

Dalla pandemia in poi va di moda definire ‘creativo’ il mercato delle società, la realtà dei fatti per la Roma è un’altra: la campagna trasferimenti che prenderà il via il prossimo 4 gennaio sarà fatta di opportunità e pareggio di bilancio tra operazioni in entrata e uscita. Tiago Pinto, almeno i primi giorni, coordinerà tutto da remoto per colpa del Covid, ma il lavoro non mancherà. A partire dalla porta dove la Roma ha sondato il terreno per Sirigu, ma prima dovrà risolvere in uscita le situazioni di Olsen (l’Everton potrebbe acquistarlo già in questa sessione) o di Pau Lopez, per il quale mancano offerte. In difesa, se ci sarà modo, il nuovo GM giallorosso proverà a piazzare Fazio, Jesus e uno tra Bruno Peres e Santon. Operazioni complesse perché poco appetibili sul mercato. Senza la definizione di almeno una di queste sarà dura per Fonseca avere il terzino richiesto. La lista è la solita: da Montiel a Hyaj, entrambi in scadenza nel 2021, fino ad arrivare a Frimpong del Celtic su espressa richiesta di Abreu, agente del tecnico portoghese.

A centrocampo non ci saranno grandi movimenti a meno che non si facciano avanti interessi concreti per Diawara, sempre più ai margini del progetto giallorosso. In estate l’Arsenal si era fatto vivo paventando uno scambio con Torreira, ma per ora non c’è nulla di più di qualche voce di corridoio. La priorità assoluta di Fonseca, invece, è quella legata all’attaccante. Carles Perez ha deluso e verrà cercata una soluzione per farlo giocare in prestito. A prendere il suo posto, in attesa anche del recupero di Zaniolo, potrebbe essere un calciatore tra El Shaarawy, Bernard e Yaremchuk. Sogno quasi impossibile quello che porterebbe il Papu Gomez nella capitale. Ad oggi la corsa sembra a due tra El Shaarawy, che farebbe carte false per tornare, e Bernard dell’Everton che Fonseca conosce molto bene. Per l’ex Roma c’è il problema legato alla formula e all’eventuale prezzo del riscatto del giocatore, con lo Shanghai che continua a sparare ancora troppo alto. Insomma, si prospetta un mese subito intenso per Tiago Pinto, soprattutto dopo il ritorno di fiamma dell'Inter per Edin Dzeko.