Chi dà di più tra Orsolini e Skov Olsen? Mihajlovic: "Dipende, per me sono entrambi titolari"

Dualismo Orsolini-Skov Olsen: il primo ti dà di più? Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa risponde anche a questa domanda: "Dipende, per me sono entrambi titolari. Skov ha 20 anni, viene da un'altra mentalità e credo molto in lui, ha qualità e ha scelte. Dobbiamo farlo crescere. Io non mi arrabbio se uno sbaglia ma se entra senza attributi. Avendo tre partite in una settimana tutti avranno la possibilità di giocare. O gioca domani o domenica".

