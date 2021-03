Chiellini sull'Italia: "Arrivati Locatelli, Pessina e Bastoni. Questa Nazionale mi farà impazzire"

Il difensore della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, ha parlato del futuro del clan azzurro, pronosticando una situazione rosea. "L'aiuto reciproco, il fatto che giocasse uno o l'altro c'era carica anche da chi non giocava. In Nazionale è più semplice che con i club, ma sono state sensazioni che negli ultimi anni abbiamo avuto. Ora sono arrivate persone come Locatelli, Pessina, Bastoni... Sono entrate nuovi che non avevano mai assaggiato i colori azzurri. Questa Nazionale mi farà impazzire al quadriennio 22-26 con i ragazzi che diventeranno uomini. C'è grande potenzialità e voglia di confrontarsi: abbiamo assaggiato l'Olanda nella Nations League con due ottime partite, ad Amsterdam soprattutto. A Bergamo abbiamo fatto cambiare modo di giocare all'Olanda e non è scontato, fa capire il rispetto che c'è. Poi vedremo a giugno".