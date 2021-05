Clamorosa separazione tra Conte e l'Inter: chi al suo posto? Attesa per Simone Inzaghi

E' ufficiale l'addio di Antonio Conte all'Inter. Un comunicato arrivato poco fa, adesso il club prova a riordinare le idee e pensare al futuro. E' da registrare un contatto tra Giuseppe Marotta e Massimiliano Allegri ma il tecnico livornese, che aspetta ancora (a breve) il Real Madrid, è il primo nome per il dopo Andrea Pirlo alla Juventus. Così l'Inter osserverà da vicino l'esito del summit in corso tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi. Al netto della smentita dell'entourage, con Tullio Tinti oggi in sede che ha parlato di "contatto per Alessandro Bastoni e per gli assistiti", quello dell'allenatore della Lazio sembra ora il nome più caldo.