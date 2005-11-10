Sorpresa Club Brugge, vince 4-3 in casa dell'Inter: a breve la conferenza stampa di Leko

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Sorpresa Club Brugge, vince 4-3 in casa dell'Inter: a breve la conferenza stampa di LekoLive TMW
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Marta Bonfiglio
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13.10.2026 23:04Serie A
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Il Club Brugge vince 4-3 la seconda giornata di Champions League a San Siro contro l'Inter. A breve la conferenza stampa di Ivan Leko. Diretta testuale a cura di TMW.
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