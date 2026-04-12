Colpo salvezza del Genoa: Malinovskyi ed Ekuban firmano il 2-1 al Sassuolo al "Ferraris"

Una vittoria che sa di salvezza. Non sarà aritmetica ma il Genoa si avvicina e molto al traguardo stagionale superando 2-1 il Sassuolo al "Ferraris" con i gol di Malinovskyi ed Ekuban.

Le scelte dei tecnici

Daniele De Rossi schiera dal primo minuto Tommaso Baldanzi insieme a Vitinha a sostegno di Colombo. A centrocampo confermata la coppia composta da Malinovskyi e Frendrup con Ellertsson e Sabelli sugli esterni. In difesa, a protezione della porta di Bijlow, ci sono Marcandalli, Ostigard e Vasquez come sempre. 4-3-3 per Fabio Grosso con Berardi, Pinamonti e Laurienté a formare il tridente offensivo. In difesa davanti a Muric giocano Idzes e Muharemovic al centro mentre Walukiewicz e Doig sono gli esterni. A centrocampo con Matic ci sono Thorstvedt da una parte e Koné dall’altra.

La sblocca Malinovskyi

Parte molto forte la squadra di casa stazionando con costanza nella metà campo neroverde che ci provano con Doig dalla distanza col pallone che finisce in gradinata. Sale di tono la squadra di Grosso con Pinamonti che, dopo un’azione ragionata, non trova lo specchio della porta. Ancora emiliani pericolosi con Berardi questa volta che, da posizione ravvicinata, trova l’opposizione di Bijlow. Sul capovolgimento di fronte é Vitinha che si presenta nei pressi dell’area ospite e calcia di prima intenzione ma Muric devia in corner. Il vantaggio del Grifone è arrivato con Malinovskyi che riceve dal limite dell’area e calcia con il mancino lasciando di sasso Muric e facendo impazzire il pubblico di Marassi. Il gol galvanizza la squadra di De Rossi che gioca con più disinvoltura e prova a liberarsi al tiro con Baldanzi la questa volta Muric blocca. Ancora Baldanzi pericoloso con un tiro che però termina alto sopra la traversa.

Decisivo Ekuban

Il secondo tempo si apre con una doppia defezione per Genoa e Sassuolo. Al rientro delle squadre negli spogliatoi dopo il duplice fischio del direttore di gara, si è acceso un parapiglia che ha visto il rossoblù Ellertsson e il neroverde Berardi protagonisti. I due giocatori sono stati espulsi e non hanno così ripreso il match. Gli ospiti pareggiano i conti con Koné, abile a sfruttare una respinta non perfetta di Bijlow sulla conclusione di Muharemovic. Il Grifone prova a colpire con Ekuban, entrato in campo per Colombo, ma a tu per tu per Muric perde il tempo della conclusione e poi sbaglia l’appoggio per Masini. Alla mezz’ora Laurienté calcia con il destro dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Bijlow. Nel finale però arriva il gol partita con Sabelli che libera di tacco in area Messias. Serpentina del brasiliano che serve in area Ekuban, abile a spedire il pallone alle spalle di Muric.