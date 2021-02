Come può crescere la Fiorentina? Prandelli: "Testa alla salvezza. Non voglio altri pensieri"

Dove la Fiorentina deve fare il salto di qualità? Una domanda a cui ha risposto il tecnico viola Cesare Prandelli ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter: "Dipende tutto da noi. Se conosciamo i nostri limiti possiamo fare delle buone partite. E' un campionato strano, particolare. A volte prepari una partita e poi per tanti motivi devi fare dei cambi. E' una squadra nata in un certo modo e metterla a posto non è semplice. La prossima settimana abbiamo uno scontro diretto. La Fiorentina deve pensare a salvarsi, non deve esserci nessun altro pensiero diverso da questo".