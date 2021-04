Come rinforzare l'Inter in estate? Conte: "Parlare di mercato non ha senso: non sappiamo nulla"

vedi letture

Dopo il pari di Napoli, Antonio Conte parla a Sky Sport: "Quello che dobbiamo fare ora -spiega il tecnico incalzato sui possibili rinforzi in estate-, è concentrarci sul presente. Non sappiamo cosa accadrà, non sappiamo i programmi. Non sappiamo niente. Parlare di mercato non ha senso: sono orgoglioso di questi ragazzi, cresciuto in modo importante. In altre situazioni questa gara l'avremmo persa, anche se non l'avremmo meritato. Una volta che sarà finito tutto, ci sarà tempo per conoscere la situazione: ora non abbiamo conoscenza della situazione e di quel che avverrà".