Come si ferma Haaland? Adani: "Non con un uomo da solo. Serve una marcatura varia"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato di come si può fermare Haaland: "Non con un uomo da solo. Acerbi è molto bravo nelle letture difensive e ha la totale fiducia di Inzaghi, che gli fa fare quello che vuole pure in impostazione. Come singolo, lui dovrà essere bravo a 'non farsi sentire' da Haaland. Perché se il norvegese ti percepisce, sa poi come fregarti con la contromossa.

Serve una marcatura varia, non lineare. Con Giroud puoi fare corpo a corpo per 90 minuti, con Haaland no: a volte devi lasciargli il controllo senza cercare l’anticipo, specie quando hai campo alle tue spalle, perché nel trattamento palla, pur essendo migliorato decisamente con Pep, è lineare. Bisognerà poi che il mediano davanti alla difesa, che sia Calhanoglu o Brozovovic, aiuti nello sporcare le imbucate di De Bruyne e compagni, magari indirizzando il passaggio in un certo modo".