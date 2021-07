Commisso: “Basta con le fake news. Subite minacce fisiche dai tifosi, incitati dai media”

vedi letture

Rocco Commisso a 360°. Nel lungo intervento sul podcast ufficiale della Fiorentina, il presidente viola ha nuovamente attaccato in maniera molto dura il sistema mediatico italiano: “Come società non possiamo rispondere a tutte le notizie che arrivano dai siti, dalle radio, dalle tv, dai giornali. Però nel prossimo futuro prenderemo misure appropriate contro le notizie false, le bugie, gli insulti, le minacce fisiche che sono arrivate negli ultimi mesi da certi tifosi o incitati da certi media verso la Fiorentina o i suoi dipendenti. Non tollereremo oltre e prenderemo misure, nel momento e nel luogo che la Fiorentina deciderà”.

Qui tutte le parole di Commisso.