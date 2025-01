Ufficiale Como, Ali Jasim va in prestito all'Almere City. Fabregas: "Seguiremo la sua crescita"

Altra cessione per il Como. Il club lariano in questi minuti ha infatti comunicato la partenza in prestito di Ali Jasim con una nota sul proprio sito ufficiale:

"Como 1907 comunica che il giocatore Ali Jasim si trasferirà a titolo temporaneo all’Almere City FC fino al termine della stagione. Il club seguirà Ali con attenzione in questa esperienza nel massimo livello del calcio olandese.

L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: “Seguiremo con grande interesse il percorso di crescita di Ali in Olanda. È un giocatore di talento e siamo fiduciosi che questa esperienza possa aiutarlo a crescere”.

Parlando del trasferimento, Mark-Jan Fledderus, Director of Strategic Growth & Football Partnerships, ha dichiarato: “Ali è un giovane giocatore di grande talento tecnico e stiamo investendo nel suo sviluppo. La Eredivisie è un ottimo campionato per sviluppare ulteriormente le sue doti tecniche”.

Su questa opportunità, Ali Jasim ha dichiarato: “Sono grato al presidente del Como e all’allenatore per il loro costante sostegno e per aver creduto nel mio potenziale. Questa opportunità di crescere e fare esperienza nel campionato olandese è un passo fondamentale per il mio sviluppo. Nei prossimi quattro mesi darò il massimo per crescere e non vedo l’ora di tornare a Como più forte e preparato per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”".