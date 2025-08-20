Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Milan al lavoro per Boniface: mancano alcuni dettagli ma c'è fiducia. Chiusura già domani?

Milan al lavoro per Boniface: mancano alcuni dettagli ma c'è fiducia. Chiusura già domani?TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:53Serie A
di Tommaso Bonan

Aumentano le quotazioni e le indiscrezioni sul possibile approdo di Victor Boniface al Milan. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la trattativa è avanzata con il Bayer Leverkusen per il classe 2000. Mancano ancora dei passaggi per la conclusione della trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni, ma il Milan è fiducioso di poter arrivare al giocatore nelle prossime ore, chiudendo il tutto nella giornata di domani.

Il centravanti nigeriano nella scorsa stagione ha giocato 19 partite di Bundesliga (27 complessive) segnando 8 gol (11), complice qualche noia fisica. Da metà dicembre, tra l'altro, Boniface non sarà a disposizione per la partecipazione della Nigeria alla Coppa d’Africa.

L’impressione, al netto dell’accelerata su Boniface, è che il ds rossonero Tare lavori su più tavoli: nelle ultime ore si sono intensificati anche i contatti con lo Sporting CP per Conrad Harder, attaccante classe 2005 che i lusitani valutano 28/30 milioni di euro. E al momento resta in piedi anche l’ipotesi che porta a Rasmus Hojlund, per il quale il Milan ha da tempo l’accordo con il Manchester United. Sul danese, però, c'è da registrare la forte concorrenza del Napoli, orfano di Lukaku) che potrebbe comunque accelerare in maniera significativa nelle prossime ore (leggi qui)

Non è escluso, infine, che i rossoneri possano portare a termine due colpi in attacco (Boniface più Harder), considerando che Okafor è partito (Leeds) e che in rosa resta un giocatore potenzialmente in partenza come Samuel Chukwueze.

