TMW Radio Ordine: ”Milan indebolito in difesa. Senza rinforzi difficile la Champions”

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Franco Ordine. Queste le sue parole:

Le romane e le milanesi hanno cambiato allenatore. Chi avrà il percorso più complicato?

“Quello che può incontrare un percorso meno tortuoso è Chivu, ha a disposizione un organico importante anche senza l’arrivo di Lookman. Rimane davanti a tutti, anche al Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, specialmente se dovesse accogliere un centrocampista e un difensore. Ho l’impressione che Sarri che avrà meno difficoltà sapendo benissimo quelli che saranno i suoi giocatori in partenza, nonostante il blocco del mercato. Rispetto alle aspettative gigantesche andranno in difficoltà Gasperini in primis, visto che la sua Roma non sta prendendo una sagoma, e poi Allegri se non dovessero completare l’organico con un difensore e con un attaccante tra Hojlund e Vlahovic. Senza questi rinforzi sarebbe difficile entrare tra le prime quattro e tornare in Champions”.

Come mai questo pessimismo per il Milan?

“L’unico vantaggio vero è giocare una volta a settimana, ma ha una rosa ridotta a 22-23 elementi. Sono stati fatti tantissimi cambiamenti, quelli in difesa peseranno di più e la qualità di Emerson Royal, Walker, Theo Hernandez e Thiaw non è stata colmata da Athekame, De Winter ed Estupinan. Credo che il centrocampo sia più forte, può diventarlo anche l’attacco se dovesse arrivare uno tra Vlahovic o Hojlund. Se dovesse arrivare Boniface, che non ha referenze eccezionale, farà fatica ad arrivare tra le prime quattro”.

Chivu non può avere maggiori difficoltà viste le sole 13 panchine in Serie A?

“Tutto dipende da un fattore fondamentale, se lo spogliatoio accetta Chivu avrà un compito facile. Mi sembra che il progetto originario di cambiare sistema di gioco sia stato rivisto per proseguire sul 3-5-2 di inzaghiana memoria, già questo mi fa pensare che ci sia stato un ripensamento e di riflessione di Chivu. Se lo spogliatoio lo ha convinto a proseguire sulla vecchia strada significa che è stato accettato. Magari ci potrà essere qualche turbolenza e qualche sconfitta imprevista in Champions, ma non mi aspetto un terremoto e penso potrà andare avanti”.

L’Inter fa bene a blindare Pio Esposito rifiutando un’offerta da 45 milioni?

“Penso che ci siano troppe aspettative su questo ragazzo, San Siro non è uno stadio qualunque e le ambizioni dell’Inter sono importanti e dichiarate. Bisognerà vedere come vivrà questo scenario il ragazzo, che però mi sembra abbia talento e spalle piuttosto grosse per sopportare il peso di questa responsabilità. Secondo me è stata fatta una scelta chiara rifiutando l’operazione Lookman. A prescindere dalla richiesta dell’Atalanta è stata fatta una valutazione sul talento di Pio Esposito. Se gli avessi messo davanti un giocatore come Lookman sarebbe stato difficile farlo giocare titolare”.

Allegri e la sua filosofia possono essere un freno per il Milan come temono molti tifosi?

“Lo so che al primo pareggio e al primo 1-0 verrà fuori questa storia. Penso che in questo momento al Milan dopo una stagione disastrata uno come Allegri serviva parecchio. Vedremo se i risultati saranno di un certo tipo oppure no”.