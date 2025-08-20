TMW La Fiorentina ha scelto Piccoli: affondo con il Cagliari. Tutti i dettagli dell'operazione

La Fiorentina ha scelto Roberto Piccoli per l'attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, i dirigenti gigliati stanno accelerando per chiudere l'operazione con il Cagliari: il centravanti verrà acquistato a titolo definitivo per 25 milioni di euro più bonus e non in prestito con obbligo come inizialmente paventato. Stefano Pioli sarà accontentato e avrà in rosa il suo vice-Kean.

Il classe 2001 in carriera, dopo essere cresciuto calcisticamente con la maglia dell'Atalanta, vanta con i grandi 41 presenze e 12 gol con il Cagliari, 36 incontri e 6 reti con il Lecce, 23 partite e 6 centri con lo Spezia, 16 apparizioni e 2 gol con l'Empoli, 15 match e una rete con l'Atalanta, 8 sfide con l'Hellas Verona e 5 gare con il Genoa. Inoltre ha collezionato 4 gettoni e un gol con l'Italia Under 21, 22 presenze e 5 reti con l'Under 19, 3 incontri e 2 centri con l'Under 18, 14 partite e 4 gol con l'Under 16 e 3 match con l'Under 15.

Il suo contratto con il Cagliari è attualmente valido fino al 30 giugno 2029, dunque per altri 4 anni. Nel suo palmares annovera 2 campionati Primavera e una Supercoppa Primavera, tutti titoli conquistati con la maglia della Dea.