Inter, tra difesa e fascia destra. Jones in salita, le parole di Iraola allontanano i nerazzurri

Dopo il caso Anan Khalaili l'Inter cerca altre soluzioni a destra. In difesa Chalobah si allontana e al centro Jones è difficile

L'Inter continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per il centro della difesa e, nelle ultime ore, è emerso anche il nome di Cristian Romero. Il difensore argentino sarebbe entrato nei discorsi avviati con il Tottenham, inizialmente incentrati su Djed Spence, con i due club che stanno valutando costi e margini di fattibilità delle possibili operazioni. Al momento non si tratta di una trattativa vera e propria, ma di un profilo che i nerazzurri stanno prendendo in considerazione.

Chalobah pista gelata

La priorità dell'Inter resta quella di individuare un centrale affidabile. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti con gli agenti di Trevoh Chalobah, senza però che venissero avviati dialoghi diretti con il Chelsea. In questo contesto, il Tottenham avrebbe proposto anche il nome di Romero nell'ambito di un confronto più ampio tra i due club. L'argentino gode di grande stima in casa nerazzurra, ma l'ostacolo principale è rappresentato dall'elevato costo dell'operazione. I contatti sono ancora in una fase preliminare e sarà necessario attendere anche la conclusione del Mondiale per club per avere un quadro più chiaro, soprattutto sulla situazione legata a Spence. Gli Spurs, forti di un reparto difensivo considerato già ben coperto, hanno aperto alla possibilità di discutere anche della posizione di Romero, ma la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice.

Jones in salita

Resta invece in salita la pista che porta a Curtis Jones. L'Inter segue il centrocampista del Liverpool da gennaio, ma la valutazione degli inglesi parte da 40 milioni di euro e non sembrano esserci margini per cifre inferiori. Inoltre, il nuovo allenatore ha ribadito pubblicamente la volontà di trattenerlo, mentre al momento non risultano nuove offerte da parte del club nerazzurro.