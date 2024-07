Ufficiale Como, Dennis Wise dà l'addio: "È con il cuore pesante che lascio il club"

Dennis Wise lascia il Como. A darne l'annuncio è stato l'ormai ex amministratore delegato, che dall'anno scorso era passato a semplice membro del board, prima dell'addio ufficiale con una lettera sul proprio profilo Instagram: "È con il cuore pesante che lascio il Como 1907. Auguro al club il successo per il futuro. È stato un viaggio incredibile con il Como e sono profondamente grato per le opportunità e le esperienze che ho avuto qui. Il sostegno della squadra, lo staff tecnico e i nostri fedeli fan. È stato travolgente e conserverò sempre i ricordi che abbiamo creato insieme.

Durante la mia permanenza con il club abbiamo fatto progressi significativi e ottenuto la promozione in Serie A, cosa che mi dà immenso orgoglio. Voglio riconoscere lo sforzo collettivo che lo ha reso possibile. Sono anche incredibilmente grato ai tifosi che ci hanno supportato nella buona e nella cattiva sorte. La loro passione e il loro incrollabile sostegno sono stati per me una forza trainante per raggiungere il successo che meritano.

Il Club ha deciso di seguire la direzione di Cesc Fabregas. Auguro buona fortuna alla squadra, a Cesc e a tutto il nuovo team di reclutamento per i prossimi passi: auguro al Como un successo continuo. Anche se questo è un addio, non è la fine. Porterò sempre con me lo spirito di Como e della sua meravigliosa gente, ovunque vada”.