Como, Fabregas: “Due anni fa sognavamo un’amichevole con l’Inter, ora dobbiamo batterla per forza?”

“Mi tengo una buona prestazione, abbiamo fatto errori da squadra giovane”. Cesc Fabregas, allenatore del Como, analizza a Sky Sport il 4-3 incassato in casa dall’Inter: “Loro sono molto forti sulle palle inattive, ci sono momenti in cui sono ultra-superiori in questo. Ci abbiamo provato, abbiamo giocato e fatto quanto avevamo studiato in settimana. Se parliamo solo della prestazione, penso che il Como abbia fatto una partita al nostro livello, che è importante”.

Cosa manca?

“Manca strada, manca giocatore più partite di questo tipo. Due anni fa ho provato a fare un’amichevole con l’Inter, era un sogno per noi meno di ventidue mesi fa. Ora sembra che dobbiamo battere l’Inter, o giocare molto meglio di noi. Noi sappiamo chi siamo, c’è tanta strada da fare e siamo solo all’inizio di dove io ho in testa possano arrivare questa società e questa squadra.

C’è chi ci crede e chi no, ma dobbiamo fare questo percorso: non dobbiamo sempre spiegare tutto. Siamo forti, come società, seguiamo la nostra strada. Non è una sconfitta che ti penalizza. L’anno scorso non abbiamo vinto per nove partite di fila, alla fine il campo parla. Oggi abbiamo perso, ma non vuol dire che non ci siano cose positive. Ho detto alla squadra che sono orgoglioso”.