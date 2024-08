Como, Fabregas: "In A con la stessa mentalità. Belotti grande uomo, da lui mi aspetto i gol"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus (calcio d'inizio alle ore 20:45): "La Serie A è una lega incredibile, quando ero piccolo era la più forte in quel momento e l'ho sempre seguita. Per me è un onore, il merito è della società che ha fatto un gran lavoro e sta crescendo. Dobbiamo continuare così, con la stessa umiltà".

Vedremo lo stesso Como?

"L'idea è sempre la stessa, abbiamo fatto un cambiamento di otto mesi molto grande e ora non avrebbe senso tornare indietro. Vogliamo dimostrare che anche in Serie A possiamo fare le stesse cose, con la giusta mentalità per andare a vincere".

Gli attaccanti devono lavorare tanto?

"Diventa fondamentale, vogliamo essere molto aggressivi e se un giocatore non corre non possiamo farlo. Sono molto tranquillo perché è quello che ci ha portato qua".

Cosa si aspetta da Reina e Belotti?

"Sono due giocatori molto importanti per noi, Pepe porta esperienza e gioca bene con i piedi. Audero diventerà anche lui molto importante. Sono molto contento anche del Gallo, è un grande uomo, speriamo che lavori bene e faccia gol che è la cosa più importante".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Como

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; K. Thuram, Locatelli; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Savona, Rouhi, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz. Allenatore: Motta

COMO (4-4-2): Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunöder, Baselli, Da Cunha; Belotti, Cutrone. A disposizione: Audero, Gabrielloni, Dossena, Cerri, Elgelhardt, Abildgaard, Cassandro, Verdi. Allenatore: Fabregas