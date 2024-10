Como, Goldaniga, "Abbiamo dominato, ma una disattenzione ci è costata la partita"

vedi letture

Il Torino supera il Como per 1-0 grazie alla rete nella ripresa del giovane Alieu Njie. A commentare la partita ai microfoni di Dazn, il difensore lariano Edoardo Goldaniga, che analizza la sconfitta della sua squadra, sottolineando la crescita del gruppo e il lavoro svolto da mister Fabregas.

Come commenta l’episodio del gol negato a Sanabria?

"Beh, diciamo che è andata bene (ride). Avevo capito che la palla potesse andare lì e sono andato abbastanza deciso a cercare la palla".

Il Como è una squadra in crescita. Allenamento dopo allenamento, percepite questa consapevolezza, questa forza? In campo avete una vostra fisionomia, rallentate il gioco, ma poi colpite. Siete sempre padroni della situazione, difficilmente vi si vede disuniti o fuori dalla partita.

"Con il mister stiamo facendo un grandissimo lavoro. Tutte le settimane, in base alla partita che andiamo ad affrontare, lavoriamo sia in fase difensiva che in fase offensiva, sempre in maniera diversa, a seconda dell’avversario. Stiamo facendo un grandissimo lavoro, anche tutto lo staff tecnico. Ci mancano qualche punto perché potevamo raccogliere molti più punti rispetto a quelli che abbiamo fino adesso, anche oggi. È stata una partita dove abbiamo dominato, dove il campo l'abbiamo sempre tenuto noi e per una disattenzione abbiamo perso questa partita. Penso che se no era difficile farci gol oggi".

Lei ha avuto tanti allenatori. In che cosa Fabregas le sembra diverso dagli altri?

"Sì, ne ho avuti veramente tanti di allenatori. Devo dire che il mister ha una fame e una preparazione incredibili, anche se è solo il secondo anno del suo percorso da allenatore. Prepara le partite in maniera meticolosa, facciamo sempre esercitazioni sia con la palla ma anche senza. Analizziamo poi tutti gli errori, tutte le situazioni ogni settimana con i video. Il mister ha un grande staff, è tutto un grande lavoro di squadra e speriamo di andare avanti così. Abbiamo bisogno di trovare più punti rispetto a quelli che abbiamo fino adesso".