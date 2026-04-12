Como-Inter 3-4, le pagelle: Dumfries sfonda tutto, Paz show. Van Der Brempt come la grandine

Risultato finale: Como-Inter 3-4

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 5,5 - Con le sue uscite alte nega la profondità a Thuram, confeziona un assist spaziale che manda in porta Nico Paz. Ha dei piedi da fatati, peccato l’incomprensione con Kempf su Thuram. Sulla doppietta di Dumfries incolpevole.

Van der Brempt 4,5 - Fabregas l’aveva detto che può fare anche il braccetto all’occorrenza, ma in marcatura su Thuram gli concede tutto il tempo di intervenire con una zampata in assoluta libertà. Dorme in piedi quando si perde Dumfries e si fa saltare in testa. Fa più danni della grandine in difesa. Dal 67’ Smolcic 6 - Entra troppo tardi, ma dà spinta in più.

Diego Carlos 6,5 - Cintura con forza Thuram e Pio Esposito a turno, la stazza e il tempismo lo aiutano negli interventi ruvidi ma puliti. Dal 46’ Ramon 6 - Al primo calcio piazzato è subito pericoloso, nel finale cardiopalma si infrangono i sogni sulla traversa.

Kempf 4,5 - Cola a picco nel secondo tempo. Scelta completamente sbagliata controllare il lancio di Barella per Thuram, condizionato dall’errore commette sbavature e imprecisioni a non finire.

Valle 6 - Il marcatore che non ti aspetti, lesto e dal sangue freddo non sbaglia a spingere in porta l’1-0. Reo confesso di essersi perso Dumfries sul poker nerazzurro. Dall’81’ Moreno 6 - Entra bene e aumenta la pressione a ridosso dell'area sfornando cross a ripetizione.

Sergi Roberto 5,5 - Scelto per schermare la difesa e dar man forte dietro, così come per la sua tempra da ex Barcellona. Ma troppo anonimo per una gara di questa valenza. Dal 46’ Da Cunha 7 - Un cecchino definitivo dal dischetto: è il terzo su tre. Realizzazione totale, massima resa. Infonde speranze nel finale, ma non se ne può fare a meno.

Perrone 5,5 - Con Douvikas sulla traiettoria gli viene negato un gol già fatto, boccheggia nel dimenarsi tra la marea nerazzurra a centrocampo.

Diao 6 - Indicato per far venire il mal di testa a Dimarco, invece funziona troppo a intermittenza. Dall’81’ Morata 6 - Aumenta il peso specifico in area, altro giro e nessun gol in campionato.

Nico Paz 7,5 - Un paio di sinfonie in mezzo al campo per eludere duelli diretti, ma soprattutto una prestazione a tutto tondo. Contribuisce enormemente al primo gol di Valle, realizza un piazzato mancino imprendibile e poi si guadagna un rigore pesante nei minuti finali.

Baturina 6 - Sgusciare via da Akanji è complicato, si muove un po' su tutto il fronte offensivo per trovare spazio. E alla fine arriva un paio di volte alla conclusione. Non il più scintillante.

Douvikas 5 - Mette in apprensione Acerbi sorprendendolo con scatti alle spalle, ma negli scontri palla a terra non regge l'urto. E perde il 50% dei palloni che gli sono capitati.

Cesc Fabregas 6,5 - Il suo Como non muore mai, ma il grande tallone d'Achille che gli è costato la vittoria è stata la difesa colabrodo (inverosimilmente). Nel complesso però la partita condotta è stata da applausi, per un xG che parla chiaro: 3,08 contro lo 0,88 dell'Inter. Non riesce a battere la chimera nerazzurra.

INTER (a cura di Paolo Lora Lamia)

Sommer 5,5 - Sul primo gol, con una corta respinta sfruttata alla grande da Valle, ha discrete responsabilità. Non può nulla, invece, sul colpo da biliardo di Nico Paz che vale il momentaneo 2-0.

Akanji 6,5 - Prova più che positiva per l'ex Manchester City, che risulta il meno peggio del terzetto arretrato di Chivu nei primi 45 minuti. Va ancora meglio dopo l'intervallo, quando serve a Dumfries la palla del 2-4.

Acerbi 6 - Ingaggia un duello molto energico con Douvikas, a cui non concede un numero eccessivo di occasioni. Rivedibile, invece, nel contenimento su Nico Paz in occasione del raddoppio.

Bastoni 5 - Prosegue il suo momento di sofferenza. Nella sua zona il Como imperversa spesso, mettendo in crisi il 95 nerazzurro. Non a caso, la sua partita dura solo un tempo. Dal 46' Carlos Augusto 6 - Molto meglio rispetto al compagno che sostituisce. Allontana dall'area più di un pallone pericoloso.

Dumfries 8 - In un'annata pesantemente condizionata da problemi fisici, l'olandese si prende la scena nel match che forse segna l'allungo decisivo in chiave scudetto. Soprattutto nel secondo tempo, recita la parte del leone con un doppietta decisiva per i tre punti.

Barella 7,5 - Autentico trascinatore nerazzurro. Nel momento di maggiore difficoltà, è tra i pochi che cercano di dare una scossa. Con due assist al bacio per Thuram, incide e non poco sulla rimonta. Dal 78' Mkhitaryan sv.

Calhanoglu 7 - Gara dai due volti per il turco. Nell'azione dell'1-0, non riesce a fermare Nico Paz. Molto meglio nella ripresa, quando si mette in mostra con uno dei suoi marchi di fabbrica e cioè i calci piazzati. Due sue battute portano ai gol firmati da Dumfries.

Zielinski 5,5 - Abbastanza opaco in fase di costruzione. Le poche volte che l'Inter recupera palla e passa dal polacco, non riesce a servire con precisione le punte. Dal 56' Sucic 6 - Con l'entrata del numero 8, il centrocampo di Chivu acquista qualcosa ma non è certo il migliore tra i subentrati.

Dimarco 6 - Sulla sinistra spinge come sempre, ma talvolta non è preciso nelle sue giocate e soffre in qualche occasione quando viene chiamato a contenere. Dal 56' Luis Henrique 6 - Buon ingresso per l'ex Marsiglia, più per applicazione difensiva che per spinta sulla sua fascia di competenza.

Pio Esposito 5,5 - Servito poco e male dai compagni, fatica sia a rendersi pericoloso che a tenere palla per favorire lo sviluppo dell'azione. Dal 56' Bonny 5,5 - Quasi mai pericoloso nella parte finale della gara, commette anche il fallo che porta al rigore del 3-4.

Thuram 8 - Il francese si conferma dopo l'ottima prova contro la Roma, sopperendo con i fatti e con i gol all'assenza di Lautaro. Dopo una prima parte di gara shock, sigla la doppietta con cui mette le basi per la vittoria.

Cristan Chivu 7,5 - Con il Napoli che aveva pareggiato e con un super Como in avvio, serviva una risposta da grande squadra e tale è arrivata. Cambia al momento giusto nella ripresa, confezionando una rimonta che sa di scudetto.