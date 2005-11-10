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Ufficiale

Monopoli, accordo preliminare di contratto con Puccio. Sarà definitivo dal 1° luglio

Monopoli, accordo preliminare di contratto con Puccio. Sarà definitivo dal 1° luglioTUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele La Torre
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 16:16Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Monopoli "comunica di aver sottoscritto l’accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Adriano Puccio. Il contratto sarà definitivo a partire dall’1 luglio 2026 con scadenza al 30 giugno 2029.

Esterno di piede sinistro classe 2008 (nato il 7 febbraio a Palermo), nella passata stagione ha indossato la maglia della Union Clodiense Chioggia in serie D con un totale complessivo di 31 presenze e 3 gol tra campionato, coppa e playoff. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, nella stagione appena conclusa ha indossato la maglia della Rappresentativa Serie D, anche nel corso della recente Viareggio Cup 2026.

Benvenuto Adriano".

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