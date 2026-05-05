Como-Napoli, Tonolini a Open VAR: "Niente rigore su Rodriguez, Politano corre dritto per dritto"
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Il membro della CAN Mauro Tonolini ha parlato a Open VAR su DAZN di Como-Napoli, gara in cui Jesus Rodriguez chiedeva un calcio di rigore dopo il contatto con Matteo Politano:
"L'arbitro Fabbri è in ottima posizione, valuta e decide correttamente. Politano continua la sua corsa dritto per dritto, cercano entrambi il pallone, il contrasto è fortuito e non falloso".
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