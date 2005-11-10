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Como, preso Damoli per la Primavera: "Ci aspetta una stagione importante"

Como, preso Damoli per la Primavera: "Ci aspetta una stagione importante"
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:52Serie A
Nuovo arrivo in casa Como: preso in prestito con diritto di riscatto il portiere Mattia Damoli. Il classe 2008 giocherà in Primavera.

Nuovo rinforzo per le giovanili del Como. Il club lariano ha ufficializzato poco fa l'acquisto di Mattia Damoli, portiere che militava nell'Union Brescia e che si trasferisce a titolo temporaneo con opzione per acquistarlo al termine della stagione. La società lombarda lavora anche per il futuro e non solo per il presente.

Il comunicato del Como

"Il Como 1907 Primavera dà il benvenuto al portiere italiano Mattia Damioli, che arriva in prestito dall'Union Brescia con diritto di riscatto. Nato nel 2008, Damioli è cresciuto nel settore giovanile del Feralpisalò, ora Union Brescia. Nella scorsa stagione ha militato nella Primavera 2, affrontando due volte il Como, e ha collezionato diverse convocazioni in prima squadra in Serie C. Promettente giovane portiere, si unisce alla squadra di Gianluca Falsini in vista della prima stagione del Como in Primavera 1 e nella UEFA Youth League".

Le parole di Osian Roberts, responsabile dello sviluppo del Como

"Mattia è un portiere di talento con un grande potenziale. Il nostro reparto portieri e il nostro reparto scouting hanno lavorato molto bene e abbiamo avuto la sensazione che avesse tutte le caratteristiche che cercavamo in un portiere. Il suo talento e il suo carattere saranno fondamentali in vista di un'importante stagione ormai alle porte".

Le parole di Mattia Damioli

"Sono molto felice di essere qui a Como, in questo grande club. Ci aspetta una stagione importante sia in Primavera 1 che nella Youth League, e non vedo l'ora di mettermi al lavoro".

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