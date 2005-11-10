Ufficiale
Juventus Women, Rasmussen va in prestito al Tolosa
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Annalise Rasmussen lascia temporaneamente la Juventus Women. L'attaccante australiana giocherà la stagione 2026/27 con il Tolosa.
Nuova esperienza all'estero per Annalise Rasmussen. La Juventus Women ha ufficializzato il trasferimento in prestito dell'attaccante australiana al Tolosa, dove proseguirà il proprio percorso di crescita nel corso della stagione 2026/27.
Juventus Women, Rasmussen vola in Francia: prestito al Tolosa
Annalise Rasmussen si trasferisce ufficialmente a titolo temporaneo al Tolosa: la giovane calciatrice giocherà, così, la stagione 2026/27 nella squadra francese.
La giocatrice australiana è arrivata a Torino nel febbraio scorso dopo l’ottima esperienza in A-League Women, in cui si è messa in evidenza a suon di gol e conquistando anche riconoscimenti individuali.
Classe 2005, troverà così modo di fare esperienza e di crescere in questa nuova avventura in Francia: in bocca al lupo, Annalise!
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