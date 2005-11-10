Innesto d'esperienza per la difesa del Bari: tesserato il terzino sinistro Celli
Il Bari ha rinforzato la propria difesa con un calciatore di grande esperienza come il terzino sinistro, che può agire anche da centrale, Alessandro Celli svincolato dopo l'esperienza alla Lupa Roma. Lo comunica lo stesso club pugliese sui propri canali ufficiali:
I dettagli dell'operazione Celli-Bari
SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Celli (28.01.94, Roma); il difensore ha firmato un contratto fino al giugno '28 e sarà da domani a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso.
La carriera del difensore
Dopo aver militato in diverse scuole calcio giovanili dell'hinterland romano, esordisce tra i professionisti con la maglia della Lupa Roma nel '11; dopo aver totalizzato oltre 130 presenze con il club capitolino, ottenendo una promozione in Lega Pro nel '13-'14, nell'estate del '17 passa in B al Foggia. L'avventura in Puglia dura una sola stagione, quindi passa al Teramo (20 pres., 3 gol), legandosi, l'anno successivo, alla Ternana. Con gli umbri totalizzerà 89 presenze in 5 stagioni, al netto di una parentesi al Sudtirol, conquistando la promozione in cadetteria al termine della stagione '20-'21. Nel gennaio '24 passa titolo definitivo al Catania con cui, nella scorsa stagione, raggiunge le semifinali playoff di Lega Pro.