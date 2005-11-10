Ufficiale
Catania, tesserato l'esterno Christian Torre: arriva dalla Primavera del Napoli
TUTTOmercatoWEB
Il club etneo ha fatto firmare un biennale all'attaccante esterno mancino che si metterà alla prova per la prima volta fra i professionisti
Prima esperienza fra i grandi, dopo quelle nelle giovanili di SPAL e Napoli, per l'esterno d'attacco Torre. Il giocatore classe 2007 è stato infatti acquistato dal Catania in Serie C.
Il Catania acquista Christian Torre
"Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Torre, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2028. - si legge nella nota degli etnei - Nato a Napoli il 7 gennaio 2007, nella scorsa stagione l'esterno ha collezionato 26 presenze con l'under 19 del Napoli tra Youth League e Primavera 1, andando a segno contro il Sassuolo. All'attivo del giovane atleta campano anche un biennio nel campionato Primavera 2, con la maglia della Spal".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C