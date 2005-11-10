Ufficiale Nuovo trequartista per il Vado: arriva Kevin Bruno in prestito dal Sassuolo

"Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo di Kevin Bruno, trequartista classe 2005 reduce dall’esperienza con il Crotone nel girone C di Serie C, club con il quale ha collezionato 13 presenze e un gol". Il club ligure annuncia così l'arrivo del giovane centrocampista offensivo sui propri canali ufficiali.

"Originario di Reggio Emilia, Kevin arriva in prestito temporaneo dal Sassuolo, club col quale ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, vincendo da protagonista lo Scudetto Primavera nella stagione 2023/24 e ottenendo alcune convocazioni in Serie B con la prima squadra nella stagione 2024/25. - si legge ancora nel comunicato - Trequartista di piede mancino, abile nel dribbling e dotato di buona corsa, può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo. Kevin arriva al Vado con tanta voglia di mettere in mostra le sue qualità e continuare il suo percorso di crescita".