Ufficiale Desenzano, arriva D'Onofrio in prestito dall'Avellino. Rinforzerà l'attacco

La giovane punta centrale sarà alla sua prima esperienza fra i professionisti dopo aver giocato nelle giovanili biancoverdi

Prima esperienza fra i grandi per l'attaccante centrale Saverio D'Onofrio che si trasferisce in prestito al Desenzano in Serie C. Di seguito il comunicato della società lombarda:

"Il Desenzano F.C. è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Avellino 1912 le prestazioni sportive di Saverio D’Onofrio . L’attaccante vestirà la maglia biancazzurra fino al 30 giugno 2027 e ha già raggiunto i suoi compagni a Rumo (TN), sede del ritiro precampionato.

Nato il 13 febbraio 2007, D’Onofrio è cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino , con il quale ha proseguito il proprio percorso di formazione nel campionato Primavera 2".

Desenzano F.C., c’è D’Onofrio: le sue statistiche

Nelle ultime due stagioni, Saverio ha trovato 11 reti in 33 presenze totali con le giovanili dei bianconeri, contribuendo alla salita fino al campionato Primavera 2.

“Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo anno, sono contentissimo. Ringrazio il Desenzano F.C. per avermi dato questa possibilità - ha detto il giovane attaccante che ha poi aggiunto - Per me sarà il primo anno tra i grandi, farò del mio meglio per il club e per la mia crescita“.

Il Desenzano F.C. dà il benvenuto a Saverio e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive con la nostra maglia.