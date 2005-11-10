Ufficiale L'attacco della Juventus Women parla giapponese: Chiva ha sottoscritto un accordo biennale

Ha svolto ieri le visite mediche, oggi è stata annunciata dal club: Remina Chiba è una nuova calciatrice della Juventus Women, club con il quale ha sottoscritto un accordo un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota del club:

"Il reparto offensivo bianconero si arricchisce di un nuovo talento: Remina Chiba è infatti una nuova giocatrice della Juventus Women. L'attaccante giapponese ha firmato l'accordo che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2028.

Nata a Fukushima nel 1999, Chiba è la prima calciatrice giapponese nella storia della Juventus Women. La prima parte della sua carriera si sviluppa nel paese natale, dove cresce costantemente fino all'esordio nella WE League, la massima serie nipponica. Nel gennaio del 2024 sceglie di intraprendere un nuovo capitolo trasferendosi in Germania, all’Eintracht Francoforte: in terra tedesca la sua crescita prosegue ad alti livelli, collezionando 62 presenze e 12 gol in tutte le competizioni.

Punto di riferimento della sua nazionale maggiore a partire dal 2022, Remina è un vero e proprio jolly offensivo: attaccante dinamica e versatile, fa della mobilità e della capacità di disimpegnarsi anche sulle corsie esterne i suoi principali punti di forza.

Benvenuta alla Juventus, Remina!".