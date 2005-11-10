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Il Como Women tessera Simonetti: la centrocampista ha firmato un contratto biennale

Il Como Women tessera Simonetti: la centrocampista ha firmato un contratto biennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:10Calcio femminile

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como Women si dice lieto "di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo di Flaminia Simonetti, centrocampista italiana classe 1997, che ha firmato un contratto con la società fino al 30 giugno 2028.

Nata a Roma il 17 febbraio 1997, Simonetti porta in dote un bagaglio di esperienza internazionale e un percorso di carriera costruito interamente ai vertici del calcio femminile italiano. Con la maglia della Nazionale Under-17, Simonetti ha conquistato il terzo posto sia al Campionato Europeo sia al Campionato del Mondo di categoria, entrambi nel 2014. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Under-19 prima di esordire con la Nazionale maggiore il 26 novembre 2021, contro la Svizzera, nelle qualificazioni al Campionato del Mondo 2023, collezionando in totale 8 presenze in azzurro tra il 2021 e il 2022.

Cresciuta calcisticamente a Roma, Simonetti ha mosso i primi passi nell'A.S.D. G.T.M. per poi approdare al settore giovanile della storica Roma CF, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2010-2011. Dopo la retrocessione del club, ha proseguito il proprio percorso con la Res Roma, contribuendo alla promozione in Serie A e disputando diverse stagioni ad alto livello, culminate nel quinto posto in campionato del 2016-2017 e in due semifinali di Coppa Italia. Dal 2018 ha vestito la maglia dell’AS Roma, per poi trascorrere una stagione in prestito all'Empoli, dove ha contribuito alla salvezza della squadra. Nel 2020 è passata all'Inter, prima in prestito e poi a titolo definitivo, restando in nerazzurro per quattro stagioni. Nel luglio 2024 si è trasferita alla Lazio, firmando anche una doppietta nella vittoria per 3-2 sulla Juventus in Coppa Italia lo scorso gennaio.

Benvenuta al Como Women, Flaminia!".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prime parole dopo la firma: “Sono molto felice di essere qui. Fin dal primo momento ho percepito la fiducia della società, che mi ha cercata e mi ha fatto sentire parte di un progetto nel quale ho creduto subito” le sue prime parole con la maglia lariana. “Arrivo al Como Women con entusiasmo e con la volontà di mettere a disposizione della squadra la mia esperienza, cercando di dare il massimo ogni giorno”.

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