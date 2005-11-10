TMW Gruppo al completo per Gasperini: le immagini della rifinitura prima di Fenerbahce-Roma

Si avvicina l'esordio della Roma di Gasperini in Champions League, attesa domani a Istanbul dal Fenerbahce nel primo match della League Phase. Dopo le conferenze di rito della vigilia, la squadra giallorossa è scesa sul campo dello stadio Sukru Saracoglu - l'impianto che ospita regolarmente i turchi - per la consueta rifinitura.

Rifinitura a Istanbul

Per la squadra di Gasperini lavoro atletico iniziale, seguito da esercizi con il pallone con attenzione al possesso palla. Nel mentre, al lavoro anche i portieri con il proprio preparatore. Ovviamente, come sottolineato dallo stesso Gasperini (qui le parole dell'allenatore) tutti presenti tranne Pellegrini, non convocato. Guarda le immagini di TMW con la Roma in campo per la rifinitura.

Le parole di Gasperini

"Stiamo bene tutti in generale, è rimasto fuori solo Pellegrini che contiamo di recuperare molto presto. Siamo tutti pronti per questa nuova avventura. Dybala sta già dimostrando la sua continuità in questo inizio di stagione, il suo valore è invece già riconosciuto. L'inizio di quest'anno è migliore rispetto agli anni scorsi. Ha una continuità straordinaria in allenamento e in partita. Con lui siamo migliori (qui le dichiarazioni integrali)".