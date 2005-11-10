Roma, problema fisico per Malen: l'attaccante non giocherà in Nations League con l'Olanda

Xavi aveva convocato Donyell Malen per gli impegni che la sua Olanda giocherà in Nations League, ma il centravanti della Roma non risponderà alla convocazione. La notizia è arrivata infatti poco fa dall'account ufficiale della Federcalcio, che ha spiegato come un problema fisico terrà ai box l'ex Aston Villa, che verrà rimpiazzato da Guus Til. Da capire dunque l'entità dell'infortunio.

La Roma in ansia

Ovviamente, e non poteva essere altrimenti, i tifosi giallorossi sono con il fiato sospeso e sperano che il loro totem non abbia niente di grave. Lui e Dybala infatti sono due dei segreti della squadra attualmente prima in classifica e con il secondo miglior attacco del campionato dopo quello dell'Inter. Per Malen già 6 gol in 5 partite.