Con Ramos teme un altro caso-CR7? Zidane: "Non voglio che il suo futuro sia lontano dal Real"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'Osasuna, mister Zinedine Zidane ha parlato anche del futuro dei tre big in scadenza di contratto col Real Madrid a giugno: Luka Modric, Sergio Ramos e Lucas Vazquez. Queste le dichiarazioni in merito del tecnico del Real Madrid: "Io voglio che tutti e tre risolvano quanto prima la loro situazione contrattuale. Non voglio che il loro futuro sia lontano dal Real, anche se nel calcio non sai mai cosa possa succedere".

Teme un nuovo caso-CR7 con capitan Sergio Ramos?

"Vedremo cosa succederà... Ramos adesso è qua e domani abbiamo una partita importante".